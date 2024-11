VIDEO - Knokken met Sagan, broedermoord Boonen en recordsprints: 10 magistrale momenten uit carrière Cavendish

zo 10 november 2024 13:12

Na bijna 20 jaar in het profpeloton heeft Mark Cavendish vandaag zijn afscheid van het wielrennen aangekondigd. De snelle Brit was in al die jaren goed voor 165 profzeges. Wij zetten voor u nog eens de mooiste momenten van "Cav" op een rijtje.

Scheldeprijs 2008: Cavendish klopt een te vroeg juichende Tom Boonen... en glijdt uit op podium

De Scheldeprijs van 2008 zal nog een tijdje zijn blijven hangen bij Tom Boonen. Hij is te zegezeker en maakt voor de streep al het zegegebaar. Mark Cavendish komt met een ultieme jump nog langszij, de fotofinish maakt duidelijk dat de Brit voor het tweede jaar op een rij de wedstrijd wint. Om de chaos compleet te maken, glijdt Cavendish nog uit op het podium.

Milaan-Sanremo 2009: eerste en enige monument na fotofinish

De laatste jaren gebeurt het niet vaak meer, maar er was een tijd dat Milaan-Sanremo een sprintfestival was. Ook in 2009 kwam een peloton van bijna 100 man samen over de Poggio. De "Manx Missile" toonde zich nipt de snelste van het pak en won met een banddikte voorsprong op Heinrich Haussler zijn eerste en enige monument.

Romandië 2010: Cavendish beledigt thuisland met V-teken

Na een frustrerend voorjaar wint Mark Cavendish de tweede etappe van de Ronde van Romandië. Om de criticasters de mond te snoeren, maakt hij een V-teken als zegegebaar. Zo'n V-teken heeft in Groot-Brittannië dezelfde betekenis als een opgestoken middelvinger. Zijn ploeg HTC-Columbia haalt hem uit koers. Cav moet achteraf zijn excuses aanbieden.

Vuelta 2010: hattrick compleet voor Cavendish

Na zeges in de Giro en de Tour slaagt Mark Cavendish er in 2010 in om de trilogie te vervolledigen. De Britse snelheidsduivel wint met zijn team de ploegentijdrit en boekt daarna ook nog twee individuele zeges in de Vuelta.

2011: wereldkampioen in Kopenhagen

Misschien wel het mooiste moment uit de carrière van Mark Cavendish. In 2011 kroont de Brit zich in een massasprint in de straten van Kopenhagen tot wereldkampioen. Hij is, na Tom Simpson in 1965, nog maar de tweede Britse wereldkampioen. Voor de rest van zijn carrière is Cavendish makkelijk herkenbaar aan de regenboogstreepjes op zijn mouwen.

Tour 2012: Cav wint in de regenboogtrui voor de vierde keer op rij op de Champs-Élysées

Geen enkele renner deed het hem ooit voor: vier keer winnen op de slotdag van de Tour. Mark Cavendish slaagde er niet alleen als enige in, hij boekte de vier overwinningen ook nog eens op een rij. Tussen 2009 en 2012 was de pijlsnelle Brit onverslaanbaar op de Champs-Élysées. Dat hij het de vierde keer ook nog kon afmaken in zijn regenboogtrui, maakte het alleen maar mooier.

Tour 2017: robbertje vechten met Sagan

In een massasprint tijdens de Tour van 2017 krijgt Cav het aan de stok met Peter Sagan. Die laatste verliest zijn kalmte en deelt een elleboogstoot uit aan de Brit. Cavendish gaat hard onderuit en Sagan wordt na afloop uit de Tour gezet.

Gent-Wevelgem 2020: Mark Cavendish in tranen

In Gent-Wevelgem 2020 krijgen we een opvallende aanwezige in de vroege vlucht. Mark Cavendish wil zich nog een laatste keer laten zien, voor hij na de wedstrijd in tranen aankondigt dat hij wellicht stopt met wielrennen. Het Eppstein-barrvirus zorgt ervoor dat hij niet meer zijn gewenste niveau haalt. Gelukkig smijt Patrick Lefevere hem op het einde van het seizoen nog een reddingsboei.

Tour 2021: Cav spreekt Nederlands met Renaat Schotte

De snelle Brit straalt in de groene trui tijdens de Tour van 2021. Als Renaat Schotte hem tegenhoudt voor een interview, toont Mark Cavendish wat hij geleerd heeft op de ploegbus bij Deceuninck-Quick Step. "Het gaat goed in de Ronde van Frankrijk", vertelt hij in het Nederlands.

Tour 2024: Beter dan Merckx in de Tour

De naam van Cavendish staat ook vereeuwigd in de geschiedenisboeken van de Tour de France. De sprintbom wint in de editie van 2024 - toen iedereen hem al lang afgeschreven had - de 5e rit en mag zo zijn 35e etappezege in de Ronde van Frankrijk vieren.



Niemand deed ooit beter. Hij knalde zo het 46 jaar oude record van Eddy Merckx (34 zeges) van de tabellen.

BONUS: de allerlaatste van "King Cav"