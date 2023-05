Mark Cavendish (38) heeft officieel zijn afscheid aangekondigd. Cav is zonder twijfel een van de beste sprinters aller tijden. Met evenveel zeges als Eddy Merckx in de Tour, een wereldtitel en ruim 160 profzeges is hij een legende van de sport. Tijd om te testen hoe goed uw kennis is over de Britse spurtbom.