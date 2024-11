"Van geplaagde bankbediende tot een van de allergrootsten": onze wielerman zwaait Cavendish uit

ma 11 november 2024 08:17

Even explosief als emotioneel. Mark Cavendish, al twintig jaar het enigma van het wielerpeloton, heeft dit weekend zijn allerlaatste sprint gereden en (natuurlijk) gewonnen. Onze wielerman blikt terug op de onverwachte succescarrière van de Brit, die zijn eeuwige revanchegevoelens optimaal deed renderen. "Het is het verhaal van iemand die het tegen alle verwachtingen in tot toprenner heeft geschopt", vertelt Renaat Schotte.

Mark Cavendish kreeg zondag een eresaluut in Singapore. In het lokale criterium reed én won hij zijn allerlaatste sprint.

"Ik heb alvast gekeken", vertelt onze wielerman Renaat Schotte. "De wedstrijd had natuurlijk niets om het lijf, maar het betekende wel het einde van een tijdperk sprinters die we misschien nooit meer zullen zien."

"Daarnaast is en was Cavendish ook een aparte persoonlijkheid. Daarom is het toch spijtig dat hij het strijdtoneel als actieve sporter verlaat. Al ben ik ervan overtuigd dat hij wel een nieuwe rol zal vinden binnen de wielerwereld."

Pas op, het zou niet de eerste keer zijn dat Cavendish plots beslist om alsnog door te gaan. Of is het nu echt over en uit voor de Britse spurtbom?

"Ik denk dat een extra jaar uitgesloten is, ja", knikt Schotte.

"Achter zijn ruwe bolster en breekbare persoonlijkheid schuilt een intelligente man, die zijn afscheid gewoon heel slim gespeeld heeft. Hij heeft steeds in het midden gelaten wanneer hij zou afzwaaien, zodat er ook nu nog steeds extra aandacht voor was."

Monsieur, Mark Cavendish

En zo sluit Cavendish een carrière van meer dan 20 jaar (en maar liefst 166 overwinningen) af.

"Als je terugkijkt op zijn carrière, heeft hij wel enkele generaties meegemaakt", blikt Schotte terug. "Hij was er al bij op het WK ploegkoers in 2005, zijn eerste belangrijke overwinning was de Scheldeprijs in 2007 ... Twintig jaar geleden kwam hij dus al aan de oppervlakte van het topwielrennen." "Dat hij in al die generaties succesvol is geweest, maakt van hem een van de grootste sprinters aller tijden. Hij hoort in de galerij der allergrootsten."

Zijn 35e zege in de Tour illustreert het belang van de figuur Cavendish in de wielergeschiedenis. Renaat Schotte

"Oké, er waren diepe dalen die hem al vroeger bijna tot een afscheid bewogen, maar hij is teruggekomen om op de mooist mogelijke manier afscheid te nemen."

Met zijn 35e Tour-overwinning als delirium. "King Cav" snelde zo Eddy Merckx op zijn 39e - toen niemand het eigenlijk nog voor mogelijk hield - voorbij om alleen recordhouder te worden in Frankrijk.

"Ik had dat nu wel nog verwacht, al moest de puzzel wel perfect in elkaar vallen", vertelt Schotte. "Het moest maar één keer passen en hij had ook het nodige geluk, maar iedereen was uiteindelijk wel blij voor hem."

"Dat illustreert ook het belang van de figuur Cavendish in de wielergeschiedenis. Hij brak een onaantastbaar record en kreeg felicitaties van iedereen uit alle lagen van het wielrennen. Dezelfde mensen die hem daarvoor maar al te graag hadden willen kloppen."

Cavendish wint zijn 35e etappe in de Tour.

Snel, maar vooral slim

"King Cav" zal zo voor eeuwig te boek staan als een van de allerbeste sprinters aller tijden. In het begin van zijn carrière was er toch vaak scepsis over zijn pure talent en snelheid op twee wielen, maar uiteindelijk lijkt hij toch (meer dan) alles uit zijn carrière gehaald te hebben.

"Hoe dat juist komt? Wel, hij kon als geen ander het juiste wiel kiezen en er ook op het juiste moment uitkomen. Zo heeft hij het merendeel van zijn ritten gewonnen. Op dat vlak is hij een 'old school'-sprinter, want tegenwoordig willen de snelle mannen het op 200 meter van de streep op macht waarmaken."

"Hij heeft daar ook zelf over gezegd dat hij een sprinter van een uitstervend ras is. Met de pure wattages die hij liet optekenen, zou hij nu niet eens aan de bak mogen komen. Maar hij is echt het verhaal van iemand die het tegen alle verwachtingen in toch tot toprenner heeft geschopt."

"Van de geplaagde jonge bankbediende die wat overgewicht had en als kleine jongen op balletschoentjes naar de dansschool werd gestuurd door zijn mama, tot alleen recordhouder in de Tour. Het heeft ervoor gezorgd dat hij telkens op revanchegevoelens belust was en hij een topkampioen is geworden." Om maar te zeggen: hij heeft alles uit zijn carrière gehaald. Niet alleen sportief, maar ook financieel.

"Hij heeft zichzelf steeds goed verkocht. Op dat vlak is hij een schoolvoorbeeld voor elke sporter. Cavendish was niet voor niets een van de eersten die een succesvolle merchandise-lijn uitbracht. Hij was ook daar een trendsetter."

Cavendish herleefde na een dipje onder de vleugels van Patrick Lefevere.

Wispelturig

Toch zal Cavendish door velen ook herinnerd worden voor zijn soms nukkige interviews en norse houding tegenover supporters.

"Zijn intelligentie speelde hem soms parten; zeker tijdens interviews had hij een handleiding", vertelt Schotte, die hem vorige week nog voor zijn microfoon had.

"Ik heb het geluk gehad dat ik die handleiding vrij snel heb gevonden. Op dat vlak heb ik door de jaren heen wel een goede relatie met hem gehad."

"Je moest weten hoe je hem moest bespelen. Wanneer de vraag te gemakkelijk was, begon hij lang voor zich uit te staren en de interviewer symbolisch neer te bliksemen, bijvoorbeeld." "Maar wanneer je wist hoe je hem moest benaderen, is het een zeer aangename kerel. Diezelfde signalen komen trouwens ook uit het peloton."

Zijn intelligentie speelde hem soms parten; zeker tijdens interviews had hij een handleiding. Renaat Schotte