UAE hoopt op tactisch voordeel: "Tadej Pogacar is rustig, maar voor revanche heb je benen nodig"

Ploegbaas Mauro Gianetti probeerde de uppercut van gisteren een beetje te relativeren vanmiddag bij de ploegbus.

"Het is altijd beter als je wint en het geel pakt, maar we wisten dat Jonas (Vingegaard) in topvorm was en dat hoopten we ook voor Tadej Pogacar. Dat was gisteren niet het geval", vertelt de Zwitser van UAE Team Emirates.

"Als je gelost wordt, dan zakt je motivatie een beetje, maar dit is sport. We moeten weer de ambitie en passie hebben en hopen op vooruitgang."

Dat laatste blijft UAE benadrukken. Na zijn geknipte voorbereiding zou er nog rek zitten op de curve van Pogacar.

"Normaal heeft hij 2 trainingsblokken nodig, maar dat is niet gelukt. "Maar het is wel Tadej", hoopten we nog."

"De Tour duurt nog lang, al zit je tegelijk morgen al in Parijs. Maar de situatie is duidelijk. Dit is de realiteit en het niveau ligt erg hoog."

"Tadej is frisser en we hopen progressie te zien. Of hij meteen revanche kan nemen? Daar heb je goeie benen voor nodig, maar Tadej is rustig."

Verandert het tactische plaatje dan bij UAE? "Wat doen alle andere teams? Daar staan we niet alleen in."

"Die kopgroep heeft gisteren veel energie gevraagd, maar we kunnen nu de koers anders interpreteren en dat kan een voordeel zijn."