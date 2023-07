De rekenwonders in het peloton van de Tour? De lage landen blinken uit

Als renner moet je goed kunnen rekenen. Niet alleen als het om je contract en centjes gaat, maar ook zeker op de fiets. De voorsprong van een kopgroep? De verschuivingen in het klassement? Het hoort bij de job. Maar wie is nu de wiskundige knobbel in het Tour-peloton? Bas Tietema en zijn Tour de Tietema zochten het uit.