Amerikaans kampioen Quinn Simmons op VS-feestdag 4 juli: "Hoe meer entertainment, hoe meer geld"

Simmons is geen onbesproken blad. Hij draagt het hart op de tong en ging als jonkie soms wel eens uit de bocht, bijvoorbeeld door een tweet in 2020 over de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd hij zelfs even geschorst door zijn ploeg.



Wie is Quinn Simmons? "Ik ben een profrenner van Lidl-Trek, uit Durango, Colorado. Ik ben 22 jaar en een echte Amerikaan." Zo stelt Simmons zich voor.



"Het was al fijn om op 4 juli in de Tour te zijn (zoals vorig jaar, red), maar nu ben ik op 4 juli in de Tour in een speciale trui. Het is echt een mooie dag."



Simmons ziet zichzelf als ambassadeur van en voor het Amerikaanse wielrennen. "Iedereen in de WorldTour is dat. We worden daarvoor betaald, bijna meer dan om te winnen."



"Als de sponsors afhaken, hebben we geen job meer. Het is onze job om wielrennen als sport te promoten."



"Als ik dat met een Amerikaanse twist kan doen, ben ik daar zeer trots op. Ik denk dat ik het wel goed doe."



Wat zou hij veranderen aan de koers, mocht hij de macht hebben: "Dat de Ronde van Californië of de Tour of Utah weer op de kalender komen, zodat ik in eigen land kan koersen en de Amerikaanse fans kan tonen hoe cool onze sport is."