Waarom kiest de Tour niet voor veiligere Belgische hekken? "Een open doel, maar ze koppen niet binnen"

"Het is natuurlijk zo dat onze hekken dikker zijn. Dat moet om de impact op te vangen. Als het fijner kon, hadden we dat al langer gedaan. Maar blijkbaar vinden ze bij de Tour CO²-uitstoot belangrijker dan veiligheid. Misschien zouden ze iets anders kunnen annuleren?"

"De UCI heeft 10 verschillende hekken vergeleken en de onze hebben als enige op alle testen het maximum van de punten behaald", zegt Xavier Ramon, bedrijfsleider van Boplan. Het argument van de ecologische voetafdruk veegt Ramon van tafel. "6 à 7 vrachtwagens extra? Dit is een project van een viertal vrachtwagens. Alles samen. Ik kan me ook niet voorstellen dat alle huidige hekken in 1 vrachtwagen passen."

"Boplan? Onze eigen middelen zijn minstens even goed. Bovendien heb je dan 6 à 7 extra vrachtwagens nodig, wat slecht is voor de ecologische voetafdruk."

"2 keer met ASO samengewerkt, niets meer van gehoord"

Boplan en Tourorganisator ASO hebben nochtans in het verleden al samengewerkt. "Er is een paar keer contact geweest. Een keer bij Parijs-Roubaix, zo'n 3 jaar geleden en een jaar later ook aan het Bos van Wallers."

"De uitkomst was 2 keer positief. Maar verder hebben ze er geen gevolg aan gegeven. Ik begrijp niet goed dat hier aan getwijfeld wordt. Het is een open doel, maar niemand kopt de bal binnen."

Is het dan niet dat de Fransen liever met eigen materiaal werken in hun Ronde van Frankrijk. "De Tour is toch grensoverschrijdend? Ze moeten groter denken. Als dat het geval zou zijn, dan is dat jammer. Sowieso is veiligheid niet iets waarover je mag discussiëren."