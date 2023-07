Parcoursbouwer over finish van gisteren: "Een rechte lijn is niet veiliger, integendeel"

De finale van de 3e rit in de Ronde van Frankrijk oogstte heel wat kritiek bij zowel de renners als de wielervolgers. Was het niet onverantwoord om helemaal op het einde nog een bocht te leggen? Parcoursbouwer Thierry Gouvenou legt uit waarom dat niet anders kon.

Week Jasper Philipsen van zijn lijn af in de sprint gisteren? Door de rechtse bocht in de laatste 100 meter was het bijna niet mogelijk om dat in te schatten. Bovendien werkte die finale gevaarlijke toestanden, zoals met Wout van Aert, in de hand. "We moeten toegeven dat de finish inderdaad niet recht was, dat is zonneklaar", zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou aan Sporza. "De mensen van Bayonne hadden eerst 2 andere voorstellen gedaan, die ik allebei geweigerd heb, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Uiteindelijk zijn we op hun 3e voorstel geland." "Het klopt dat die finish niet ideaal was, maar volgens mij zijn er vaker valpartijen bij een rechte finish dan met een bochtje. We mogen niet te strikt redeneren. Rechte finishes zijn geen garantie op geen valpartijen." Gouvenou merkt ook fijntjes op: "Ze zijn gisteren ook helemaal niet gevallen, wat toch vrij zeldzaam is voor een eerste massasprint in de Tour."

De eerste twee voorstellen voor een aankomst in Bayonne had ik geweigerd wegens te gevaarlijk. Thierry Gouvenou

Hoe vind je ruimte voor een finish in een grote stad?

Volgens de parcoursbouwer wordt het wel steeds moeilijker om in grotere steden toch nog een veilige finish te organiseren. "In dit geval was het gewoon niet mogelijk om op een recht stuk te finishen. Je moet ook rekening houden dat we aan de aankomst verschillende technische zones en plaats voor het publiek nodig hebben. Je hebt dus voldoende ruimte nodig. Daar denken de mensen niet zo snel aan." "We hadden ook naar een stad verderop kunnen rijden, waar het misschien wel veiliger was. Maar dat zouden de renners na 2 zware ritten in het Baskenland wellicht niet gepikt hebben."

Onze veiligheidsmiddelen zijn minstens even goed als die van Boplan. Thierry Gouvenou

Veiligere hekken voor de finale? "Slecht voor ecologische voetafdruk"

In de Tour maken ze aan de aankomst ook nog altijd gebruik van de flinterdunne nadarhekken. Dat zorgde er onder meer voor dat Wout van Aert in volle sprint iemand uit het publiek raakte. Toch zijn de bredere hekken van onder meer het Belgische bedrijf Boplan geen optie, zo zegt Gouvenou. "Elk land heeft zijn eigen middelen om de veiligheid te verzorgen." "Wij zetten zwaar in op signalisatie en ook de andere veiligheidsmaatregelen worden elk jaar beter. Onze middelen zijn minstens even goed als die van Boplan." Maar zouden die dikkere hekken de afstand tussen de renners en het publiek niet verhogen en het dus toch veiliger maken voor de renners? "Misschien. Maar als je je hele finale met dat soort afsluiting wil maken, dan heb je 6 à 7 vrachtwagens extra nodig. We moeten ook aan onze ecologische voetafdruk denken." De finish van de etappe in Bayonne lijkt in ieder geval haaks te staan op de ambitieuze SafeR-veiligheidsplannen die afgelopen vrijdag werden ontvouwd. "Ik zit in de werkgroep van SafeR", zegt Gouvenou. "Maar voorlopig zijn het enkel nog maar ideeën, de plannen moet nog concreet worden. Dan pas kun je er conclusies aan verbinden of het effectief werkt."