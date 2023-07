Narvaez slaat opnieuw toe in Ronde van Oostenrijk en verstevigt leidersplaats

Een pittig parcours naar het dak van de Ronde van Oostenrijk (2.520m) sprak heel wat avonturiers aan. Na een nerveuze start slaagden elf renners erin zich los te wrikken uit het peloton.

Op de zwaarste beklimming van de dag, de Hochtor, werden de koplopers voorbijgestoken door de 28-jarige Duitser Jonas Rapp, die uit de achterhoede de sprong had gemaakt. Lukas Pöstlberger volgde mee in zijn zog.

De Duits-Oostenrijkse koppeltijdrit hield evenwel niet stand. In volle finale kon een elitegroepje de twee vluchters nog inrekenen. Leider Jhonatan Narvaez had nog wat reserve in zijn energietank en trok nog in de aanval op weg naar zijn tweede ritzege op een rij.

Narvaez voelt de leiderstrui nu wat steviger om zijn schouders zitten. De Colombiaan Jesus David Pena (Jayco-AlUla) volgt op 28 seconden. De Nieuw-Zeelander George Bennett (UAE Team Emirates) staat als derde geklasseerd op 32 seconden.