Drukke zomer voor Lotte Kopecky, maar zonder ploegkoers met Bossuyt: “Jammer dat we WK-trui niet kunnen verdedigen”

"Ik vind het heel jammer dat ik die trui samen met Shari niet kan verdedigen. Het is nu zo," zegt ze teleurgesteld. “Gelukkig kan ik me focussen op het omnium.”

De regerend wereldkampioene ploegkoers en vicewereldkampioene op de weg wil ook graag deelnemen aan andere disciplines op de baan, maar die zijn nog niet definitief vastgelegd. "Het zal afhangen van hoe ik uit de Tour kom." Over het concept van het super-WK (alle disciplines tegelijk op 1 plek) weet Kopecky: "Het zal zich nog een beetje moeten uitwijzen. Maar volgend jaar bij de Olympische Spelen zijn de disciplines ook zo dicht bij elkaar, dus het is een goede testcase."

Ik weet niet wat de exacte gevolgen zijn voor de Olympische Spelen, maar het is toch spijtig, want op het WK zijn er belangrijke punten te verdienen.

Kopecky en Bossuyt hadden samen een olympische droom, maar vorige maand raakte bekend dat die laatste een positieve letrozoleplas had laten optekenen. Shari Bossuyt schreeuwt haar onschuld uit, maar staat voorlopig aan de kant.



Kopecky is zich bewust dat het wegvallen van de ploegkoers in Glasgow mogelijks een impact kan hebben op de kwalificatie voor de Olympische Spelen.

"Ik weet niet wat de exacte gevolgen zijn. Maar het is toch spijtig, want in Glasgow zijn er belangrijke punten te verdienen."

"Gelukkig behouden Shari en ik de punten die we haalden op de Nations Cup in Milton (Die wonnen de twee in april, red.) Dat is dus een meevaller voor ons, in het geval dat er snel duidelijkheid komt over Shari's schorsing."

Het omnium is een olympisch onderdeel, dus dat wordt nu Kopecky's hoofddoel op de baan: "In Glasgow is het zaak om genoeg punten te sprokkelen om te mogen deelnemen aan de Spelen."