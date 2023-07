Ives Serneels blijft strijdvaardig na 5-0-pandoering: "Nu hebben we materiaal om mee te werken"

Toch benadrukte bondscoach Ives Serneels nadien het belang van het oefenmoment. "Zonder deze match zou de 'tik' in september (Nations League, red.) komen. Nu kunnen we met veel materiaal aan de slag".

Er waren vooraf heel wat twijfels over het nut van de oefenwedstrijd van de Red Flames, die voor Nederland fungeerde als uitzwaaimatch, maar voor de Belgen weinig meerwaarde had.

Werk aan de winkel, dus.

"We moeten inderdaad leren uit deze wedstrijd en onze taken in de toekomst beter uitvoeren, ook in balverlies."

"Het is nu duidelijk geworden dat we in de problemen komen als we tegen een ploeg als Nederland te veel ruimte op de flanken laten."

"We moeten durven erkennen dat het voor ons een moeilijke 90 minuten was, maar dit nemen we wel mee naar de toekomst" analyseerde Serneels.