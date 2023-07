Elisa Longo Borghini laat Italië vieren, Van Vleuten blijft leider in Giro Donne ondanks valpartij

Elisa Longo Borghini stak Borgo Val di Taro vandaag in vuur en vlam. Na een titanenstrijd in de vierde rit van de Giro Donne, klopte de Italiaanse thuisrijder Annemiek van Vleuten (3e) en Veronica Ewers (2e) in de laatste rechte lijn. Van Vleuten kwam in de finale nog ten val, maar blijft autoritair aan de leiding staan.