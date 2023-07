Simon Yates kan lachen na broederstrijd: "Tegen Adam had ik tenminste een kans"

Feest ten huize Yates, of toch niet helemaal. Adam Yates beleefde in Bilbao zijn moment de gloire, Simon - net iets ouder dan zijn broer - werd in de laatste hectometers uit de wielen gereden.

"Na de top van de Côte de Pike kon ik terugkeren en werd het een kat-en-muisspel", vertelde Simon Yates bij Eurosport.

"Adam vroeg aan Tadej Pogacar of hij mocht aanvallen en hij gaf zijn toestemming. Toen glipte ik zelf mee."

En zo zaten ze plots met z'n tweeën voorin, al twijfelde Adam nog even. "Hij vroeg in zijn oortje wat hij moest doen, maar ik wist dat ik deze kans moest benutten. In een sprint had ik Tadej of Jonas (Vingegaard) niet kunnen kloppen."

"Tegen Adam maakte ik misschien wel een kans", lachte hij. "Het was nipt en ik had ook wat krampen. Ik werd geklopt, maar er komen nog kansen."