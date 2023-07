Oud-wereldkampioen Cesc Fabregas (36) hangt voetbalschoenen aan de haak

Fabregas, een jeugdproduct van FC Barcelona, was 110 keer Spaans international. In 2010 werd hij wereldkampioen met Spanje, in 2008 en 2012 pakte hij de Europese titel.



Op clubniveau speelde hij voor Arsenal (2003-2011), Barcelona (2011-2014), Chelsea (2014-2019) en Monaco (2019-2022), voordat hij vorig jaar bij Como terechtkwam. Daar gaat hij nu aan de slag als trainer van de jeugdelftallen.

In Spanje werd hij één keer kampioen (2013), in Engeland twee keer (2015, 2017). Met Barcelona won hij het WK voor clubs (2011), met Chelsea de Europa League (2019).

"Met veel verdriet hang ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen", vertelde Fabregas bij de bekendmaking van zijn afscheid. "Ik koester elke dag als prof. Maar het is niet alleen maar droevigheid, want ik ga nu coachen bij Como."

"Deze prachtige club veroverde mijn hart vanaf de eerste minuut en kwam op het perfecte moment in mijn carrière." Bij zijn komst vorig jaar werd Fabregas ook meteen aandeelhouder.