Belgische Zwembond moet alweer op zoek naar nieuwe coach: Vergnoux stapt op na WK

Na Ronald Gaastra en Ronald Claes wendde de Belgische Zwembond zich vorig jaar tot de Fransman Frédéric Vergnoux om het Belgische zwemmen uit het slop te halen.

Met ervaring in onder meer Groot-Brittannië en Spanje boekte hij snel knappe resultaten met de Belgische zwemmers. Zo zwom Roos Vanotterdijk de selectietijd voor de Olympische Spelen en sneuvelden er meerdere Belgische records.

Net voor het WK zwemmen in Japan komt het verrassende nieuws dat Vergnoux opstapt. "Hij gaf aan dat zijn familiale situatie, waarbij hij steeds voor zeer lange periodes gescheiden diende te leven van zijn echtgenote en kind, niet voor een langere periode houdbaar is", klinkt het in een persbericht.

Na het WK neemt Vergnoux afscheid. "De zwemfederatie en haar elite-sporters en omkadering appreciëren ten zeerste dat hij het project een kans gegeven heeft en is dankbaar voor de begeleiding en de daaruit voortkomende resultaten gedurende het seizoen 2022-2023."

"Anderzijds is er uiteraard begrip voor zijn situatie en voor het feit dat dit op familiaal vlak niet langer houdbaar is."

"We hopen dat er – mede dankzij de ervaring en professionele inzet van Fred tijdens deze ultieme voorbereiding op het WK en tijdens het WK zelf – in schoonheid een hoofdstuk kan afgesloten worden, met mooie resultaten voor de atleten."