Lotto-Dstny heeft vertrouwen in Caleb Ewan: "Hopelijk zien we de echte Caleb in deze Tour"

"I hope to get back on track." Caleb Ewan vertelde het meermaals tijdens het digitale persmoment minder dan 24 uur voor de start van de Ronde van Frankrijk.

De 28-jarige Australiër beseft dat hij dit jaar nog niet te veel potten heeft gebroken. "Hopelijk kan ik in deze Tour enkele ritten winnen."

Enkele ritten? Ewan straalde vertrouwen uit en herhaalde "enkele" meermaals. "Ik denk dat ik mijn vorm op het juiste moment te pakken heb."

"Ik voel me goed. Mijn voorbereiding was beter dan vorig jaar. Ik weet wat er toen is misgegaan."

"Maar nu is mijn vorm beter en we krijgen meer kansen dan in 2022. Hopelijk wordt het een betere Tour."

"Ja, mijn eerste deel van het seizoen ging niet zo goed, maar ik ben ervan overtuigd dat je het tij kunt keren in het midden van het seizoen. Ik wil gewoon niet zo ontgoocheld als vorig jaar in Parijs staan."