Egan Bernal rijdt opnieuw de Tour: "Normaal had ik nu vakantie"

"Mijn plan was om op dit moment vakantie te hebben", begon Egan Bernal met een glimlach woensdagavond zijn persmoment vanuit de bus van Ineos-Grenadiers.

"Er waren grote twijfels voor de Dauphiné, maar tijdens de koers viel het mee", legde Bernal uit hoe hij toch in de selectie terecht is gekomen.

"De ploeg vertelde me daarna om gefocust te blijven en deelde me de week na de Dauphiné mee dat ik naar de Tour zou gaan. Daar ben ik heel blij mee. Het is uiteraard een eer."