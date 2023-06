Spoedoverleg met Yellow Tigers: "Ze willen zich toeleggen op sportieve uitdagingen"

Hoe moet het verder met de Yellow Tigers? Er is veel onzekerheid nu coach Gert Vande Broek geschorst is voor een jaar, maar in beroep gaat. Dinsdagavond kwam de volleybalbond met nieuws. "De Yellow Tigers hebben in een gesprek duidelijk te kennen gegeven zich volledig te willen toeleggen op de sportieve uitdagingen die hen te wachten staan."