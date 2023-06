Ronny Deila leidt eerste training als Club-coach: "Een keuze voor ambitie, ik wil de titel pakken"

"Dus uiteraard is dit een stap vooruit."

"Club Brugge heeft 4 van de laatste 6 titels gewonnen. De club heeft het fantastisch gedaan in de Champions League en ook komend seizoen speelt het Europees."

Een stap hogerop, vindt de 47-jarige Noor zelf. "Natuurlijk is het dat", zegt hij.

Ronny Deila komt over van Standard. Club Brugge betaalde de reeksgenoot een afkoopsom om de coach in huis te halen.

"Mijn overstap naar Club heeft alles te maken met ambitie. Ik heb in drie landen al de titel gewonnen, daar wil ik nu een vierde aan toevoegen. Alles hier biedt de kansen om daarin te slagen."

"De eerste training was goed. Ik leer iedereen kennen", blikt hij tevreden terug op zijn eerste werkdag.

"Ik weet wat het is om te werken onder druk. Vorig jaar waren we nummer 4, dit jaar is enkel plek 1 het doel. De club werkt steeds proactief, wat ik mooi vind. Ik moet dan maar met de spelersgroep het zo goed mogelijk doen."

"Als Standard blij zou zijn dat ik ben vertrokken, heb ik iets fout gedaan", vertelt hij over een "pijnlijk" afscheid. "Maar nu focus ik me alleen maar op mijn werk in Brugge. Ik heb niets verkeerd gedaan."