OFFICIEEL: Ronny Deila is de nieuwe coach van Club Brugge na zijn vertrek bij Standard

"Veel van wat geschreven is de afgelopen week, klopt gewoonweg niet", ontkrachtte Deila afgelopen weekend op de persconferentie in Westerlo de berichtgeving over een mogelijke overstap naar Club Brugge.

"Een voorstel heb ik nooit gekregen, er is ook geen contact tussen de clubs."





Straf, want nu is deal tussen Deila en blauw-zwart plots al in kannen en kruiken.

Donderdagochtend maakte Standard al bekend dat de samenwerking met onmiddellijke ingang stop werd gezet, Deila lichtte de spelersgroep daarover in.



Een klap voor de fans van Standard, want onder het bewind van Deila herleefden de Rouches met fris voetbal en een plek in de Europe play-offs.

Bij Club Brugge moet Deila opnieuw een uitgebluste ploeg leven inblazen, want blauw-zwart kende een teleurstellend seizoen. Ook assistent Efrain Juarez maakt de overstap.

"Club nam woensdag contact op met Standard om tegen een financiële vergoeding de overstap van Deila en Juarez te bewerkstelligen", aldus de Rouches in een communiqué.