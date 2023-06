Na amper 11 matchen op gras ziet Alcaraz zich als favoriet voor Wimbledon, dankzij filmpjes van Federer

Maar Alcaraz is een snelle leerling: hoe meer tijd hij doorbracht op het Londense gras, hoe beter het ging. Dat maakte hij glashelder door ex-winnaar Grigor Dimitrov en Sebastian Korda in twee sets te wippen.

"Het was heel moeilijk om mijn spel aan te passen aan gras", gaf de US Open-kampioen toe.

Grootste hindernis op Wimbledon? Novak Djokovic

Ervaring opdoen was ook de reden waarom Alcaraz zich had ingeschreven voor Queens. Met de eindzege was hij naar eigen zeggen zelfs niet bezig.

Maar nu hij op de erelijst van Queens staat, naast grote namen als John McEnroe, Boris Becker, Rafael Nadal en Andy Murray, droomt de Spanjaard groot.

Van de 23 voorbije winnaars in Queens hebben er 14 Wimbledon gewonnen of de finale gehaald. En Alcaraz is er rotsvast van overtuigd dat hij ook kan schitteren op de All England Club.

"Wimbledon is een van de mooiste tennistoernooien. Ik wil het enorm graag winnen en ik heb er vertrouwen in dat ik dit jaar die droom kan waarmaken."

Een straffe uitspraak voor iemand die nog maar 11 matchen op gras heeft gespeeld in zijn profcarrière. "Ik weet dat ik nog wat ervaring mis. Maar met wat ik op Queens heb getoond, zie ik mezelf als een van de favorieten voor Wimbledon", stelde Alcaraz.