Statistieken duiden Djokovic aan als GOAT: "Maar ik wil niet zeggen dat ik de grootste ben"

Eindelijk staat Novak Djokovic afgetekend bovenaan met het meeste aantal grandslamtitels, het record waar zijn carrière al even om draaide. De Serviër mag zich nu de grootste tennisser aller tijden noemen, al deinst hij daar zelf voor terug. "Dat is onrespectvol tegenover de andere grote kampioenen."

Wie is nu de grootste tennisser aller tijden? Het GOAT-debat (Greatest of all Time) in het tennis draait al jaren om drie namen: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Record na record snoepte Novak Djokovic af van zijn grote rivalen, maar de ultieme bekroning - het meeste aantal grandslamtitels - bleef uit. Dat hij door een bal op een lijnrechter te slaan (US Open 2020) en zijn vaccinatieweigering (Australian Open 2022 en US Open 2022) drie kansen op een grandslamtitel miste, bleef hem achtervolgen. Op Roland Garros was het dan eindelijk toch prijs: door Casper Ruud in drie sets opzij te schuiven heeft Djokovic zijn 23ste grandslamtitel beet (10x Australian Open, 3x Roland Garros, 7x Wimbledon, 3x US Open). Nadal en Federer staan met 22 en 20 grandslamtitels in de schaduw. Rafael Nadal, die door een blessure zijn titel op Roland Garros niet kon verdedigen, kon alleen maar lof uiten. "23 is een getal dat een aantal jaren geleden nog ondenkbaar was en jij hebt het gehaald", schreef hij op Twitter. "Proficiat."

Recordman

Zijn 23 grandslamtitels zijn ook maar een van de vele argumenten die Djokovic nu in de GOAT-weegschaal kan leggen. Van een blik op zijn palmares begin je te duizelen. Hij is de eerste prof die de vier grandslamtoernooien minstens drie keer heeft gewonnen. Met 10 titels op de Australian Open is hij al de recordhouder, maar volgende maand is hij vastberaden om graskoning Roger Federer te evenaren met een 8e titel op Wimbledon. Met 67 grote titels (grand slams, Masters 1.000 en ATP Finals) doet Djokovic ook beduidend beter dan rivalen Nadal (59) en Federer (54). Djokovic, die Alcaraz opnieuw van de ATP-troon heeft gestoten in Parijs, was in totaal ook al 388 weken nummer 1 van de wereld. Nummer 2 Federer moet het stellen met 310 weken. En zo gaat het lijstje records van de Serviër wel nog even door. Een vergelijking met Nadal en Federer is veelzeggend.

Record Djokovic Nadal Federer Grandslamtitels 23 22 20 ATP Finals 6 0 6 Masters 1.000-titels 38 36 28 Weken als nummer 1 388 209 310 Jaar afgesloten als nummer 1 7 5 5 Grote titels 67 59 54 ATP-titels 94 92 103 Zeges tegen spelers uit top 10 245 186 224 Head to head 27-23 (Federer), 30-29 (Nadal) 29-30 (Djokovic), 24-16 (Federer) 23-27 (Djokovic), 16-24 (Nadal)

En nu de Grand Slam?

En toch is de honger van Djokovic nog altijd niet gestild. "Waarom zou ik, als ik nog grandslamtitels win, erover nadenken om te stoppen", zei hij al na zijn triomf op Roland Garros. "Ik ben nog steeds gemotiveerd, ik voel me nog altijd geïnspireerd om mijn beste tennis te spelen op deze grote toernooien." Djokovic heeft ook nog een aantal doelen die hij nog niet heeft kunnen afvinken. Met 23 grandslamtitels heeft hij Serena Williams geëvenaard. Wat de Amerikaanse niet lukte - Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, evenaren of verbeteren - hoopt de Serviër wel te kunnen. Ook de Grand Slam, de vier grandslamtoernooien in één seizoen winnen, staat nog op zijn lijstje. Alleen Rod Laver slaagde daar in 1969 in. Dan moet Djokovic dit seizoen ook nog Wimbledon en de US Open winnen.

Elke kampioen van zijn generatie heeft zijn spoor achtergelaten en de weg geplaveid voor ons om deze sport te kunnen beoefenen op zo'n wereldtoneel. Novak Djokovic