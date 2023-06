Tennisgeschiedenis: Novak Djokovic viert historisch grandslamrecord na dominante finale op Roland Garros

Na de blessure van Carlos Alcaraz in de halve finale leek het pad naar de triomf een met haalbare obstakels. Toch schrok de nummer 3 van de wereld wanneer hij al vroeg in de partij tegen een break aankeek.

Wanneer ook de eigen opslag begon te draaien, kreeg hij het vertrouwen. De tiebreak in de eerste set zorgde voor een kantelpunt. Een set later stond Djokovic op enkele ogenblikken van een historische prestatie.



Die over de lijn trekken, ging niet zonder slag of stoot. Maar "Djoko" toonde opnieuw zijn doorzettingsvermogen. Een break op het juiste moment, bij 5-5, zorgde voor spanning in het stadion. Op eigen service maakte hij het helemaal af, voor hij neerstortte op het gravel in Parijs.



Na 3 uur 13 minuten kreeg zijn nalatenschap een extra hoofdstuk in de geschiedenisboeken.