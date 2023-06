Klaar voor Wimbledon: Carlos Alcaraz viert eerste grastitel van zijn carrière in Londen

Alcaraz raasde door het toernooi: in 1/8e, kwart- en halve finale gunde hij zijn tegenstander geen set. Niet dat het Alex De Minaur wat kon schelen. De Australiër toonde zich bij momenten de evenknie met knap tennis.

Spanjaarden en gravel, al jaren een gedroomd huwelijk. Spanjaarden en gras, net iets minder. Dat was ook het geval voor Carlos Alcaraz . Hij kon in zijn prille carrière - als 20-jarige knaap - nog nooit een grastoernooi winnen.

Na 50 minuten lukte het Alcaraz toch om de nummer 18 van de wereld op de knieën te krijgen in set in.

Ook in de tweede set bood De Minaur goed weerwerk, maar met twee keer 6-4 ziet hij de Spanjaard zonder setverlies in de finale zijn eerste grastitel pakken.

Een klik is gemaakt in het hoofd van Alcaraz, die opnieuw nummer 1 van de wereld wordt. De tegenstand is gewaarschuwd voor Wimbledon.