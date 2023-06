Alpecin-Deceuninck rekent op drie Belgen en Van der Poel in Tour

Mathieu van der Poel staat voor zijn derde deelname aan de Tour. Bij zijn debuut in 2021 pakte hij uit op de Mûr-de-Bretagne en blonk hij 6 dagen in de gele trui. Vorig jaar moest hij, nog vermoeid van de Giro, opgeven in de 11e etappe.

Nu hoopt de Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck wel Parijs te halen. Dat hij in bloedvorm verkeert, demonstreerde hij al met eindwinst in de Ronde van België. De 28-jarige Van der Poel mikt op de gele trui bij de Grand Départ in Bilbao.

En Alpecin-Deceuninck heeft nog een speerpunt om ritzeges in de wacht te slepen. Jasper Philipsen won vorig jaar al twee sprintetappes in de Tour en toonde zich dit seizoen in de Elfstedenronde en de Ronde van België opnieuw klaar voor de grote afspraken in Frankrijk.

Met zijn vertrouwde sprintloods Jonas Rickaert en de ervaren Nederlander Ramon Sinkeldam kan Philipsen rekenen op een sterke trein voor de slotkilometer, zeker als ook Van der Poel een kopbeurt voor zijn rekening neemt.

Quinten Hermans staat dan weer voor zijn debuut in de Tour. Vorig jaar werd hij nog verrassend thuis gelaten door Intermarché-Wanty-Gobert. Silvan Dillier, Michael Gogl en tweevoudig ritwinnaar Soren Kragh Andersen vervolledigen de selectie.