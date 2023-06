9 zeges en het eindklassement: Miguel Angel Lopez zet Ronde van Colombia volledig naar zijn hand

Voor wie het zich afvraagt: nee, Miguel Angel Lopez was afgelopen week niet de enige renner aan de start in de Ronde van Colombia.

Al doet een snelle blik op de resultaten dat wel vermoeden. Lopez won de proloog en daarna ook maar liefst 8 ritten.

Enkel in etappe 2 mocht de Colombiaanse klimgeit niet vieren. Toen werd hij... tweede. Van absolute dominantie gesproken.

Het spreekt dan ook voor zich dat Lopez gisteren met gemak de eindoverwinning op zijn naam mocht schrijven. In de stand had hij zo maar eventjes 6 minuten 17 voorsprong op de nummer 2.

Die nummer 2 was trouwens Rodrigo Contreras. In een ver verleden reed hij, samen met zijn landgenoot Fernando Gaviria, nog rond in een truitje van Etixx-Quick Step.

Geen concurrentie van het allerhoogste niveau dus, maar Lopez zou met zijn prestaties misschien nog wel zijn plekje verdiend hebben in de komende Tour.

Door zijn overstap van Astana naar het Colombiaanse wielrennen zal de 29-jarige renner daar hoe dan ook niet te bewonderen zijn.