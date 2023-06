2 spionnen en een paarse draad: dit moet u weten over Portugal

2 spionnen

De Portugese bond heeft enkele maanden geleden onbewust een geheim agent binnengehaald.

Naam? Roberto Martinez.

De Spanjaard was jarenlang trainer van de Rode Duivels en ging daarom ook geregeld naar de matchen van de Jonge Duivels kijken.

Nu is hij bondscoach van Portugal en kan hij alle opgedane informatie doorspelen aan Rui Jorge, trainer van de Portugese beloften.

Zo heeft Martinez aan Jorge verteld dat hij veel van de beloftespelers eigenlijk in de A-kern verwacht had en dat het een team met veel kracht is.

Joao Neves, middenvelder bij de Portugese beloften, verklapte ook al dat Martinez de groep toegesproken heeft en straks aanwezig zal zijn voor de partij tussen België en Portugal.

Jacky Mathijssen vreest dan ook dat Martinez inderdaad over gevoelige info beschikt. "Hij is ongetwijfeld een groot voordeel voor hen", zei de Belgische coach.

En de Spanjaard heeft trouwens een partner in crime. Ook Fabio Silva deed in zijn periode bij Anderlecht wel wat informatie op over de Belgische youngsters.