Rutger Smith na Belgische degradatie: "Is een inspanning voor je land te veel gevraagd?"

Dat is niet gelukt. Deels door matige prestaties in Polen, deels door de afwezigheid van toppers als Nafi Thiam, Noor Vidts, Philip Milanov, Isaac Kimeli, Ismael Debjani en Tibo De Smet.

Voor België stond het behoud in de hoogste divisie op het spel. Ons land was op dat niveau beland na een competitiehervorming.

Neen, de competitie in Chorzow was niet het traditionele EK, maar als onderdeel van de Europese Spelen ging dit toernooi door als het EK voor landenteams.

"Ik snap niet dat je hier niet bent"

Bij delegatieleider Rutger Smith stond het gezicht op onweer. "De degradatie is volledig te wijten aan de afwezige atleten", was hij scherp.

"Dit had niet mogen gebeuren. We horen thuis in de hoogste divisie. Bij de volgende editie in 2025 moeten we absoluut weer promoveren."

Smith pleitte voor aanvang van het toernooi al voor verplichte deelname van alle atleten die steun genieten van de federatie en herhaalde die wens zondagavond nog eens.

"Dat moet in hun contract komen", klinkt het. "En zelfs als het niet op papier staat, snap ik niet dat je hier niet bent."

"Eén keer om de twee jaar een inspanning doen voor je land, is dat dan echt te veel gevraagd? Femke Bol was hier toch ook voor Nederland?"

Er waren enkele ferme teleurstellingen afgelopen weekend, maar daar tilde Smith niet zwaar aan. "We hebben dit niet te wijten aan de atleten die hier zijn, maar volledig aan de atleten die afwezig zijn", zei hij klaar en duidelijk.

"De afstandslopers halen aan dat ze hier geen toptijden kunnen lopen, maar bij dit soort toernooien leer je wel om een wedstrijd af te maken. En daar hebben onze afstandslopers nog veel in te leren."