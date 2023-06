Geraint Thomas wil na 2e plek in Giro ook schitteren in de Vuelta

Geraint Thomas leek in de Giro lange tijd op weg om voor de 2e keer in zijn leven de eindwinst in een grote ronde op zak te steken.

Maar de Tour-winnaar van 2018 liet zich de roze trui in de klimtijdrit nog afsnoepen door Primoz Roglic. Toen werd gefluisterd dat dat het laatste klassementskunstje ooit was van Thomas in een grote ronde.

Maar de honger van de 37-jarige Welshman is nog niet gestild. Over 2 maanden zal Thomas zoete wraak proberen te nemen op Roglic in de Vuelta.

"Ik pas voor de Britse kampioenschappen omdat ik begonnen ben aan mijn voorbereiding op het WK wielrennen en de Ronde van Spanje", vertelt Thomas in zijn podcast Watts Occurring.

Thomas heeft ook een tripje naar een windtunnel in Manchester gepland. "En in juli trek ik op hoogtestage naar Andorra."

"Ik ga niet naar de Vuelta om gewoon maar mee te doen, ik trek enkel naar Spanje om te presteren", onderstreept hij fijntjes.