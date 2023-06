Gehoord in Kopman: de ideale mix voor je Tourploeg en Thomas Huyghe die wil weten wanneer Wout van Aert papa wordt

Voor de sprinters is het wachten tot dag 3, wanneer de Tour Baskenland ruilt voor Frankrijk. Luijs: "Ik zie 5 of maximaal 8 kansen voor de snelle mannen in deze Tour."

"Dat is misschien weinig, maar de laatste klim (de Côte de Pike) ziet er echt zwaar uit. En de slotkilometer in Bilbao heeft een stijgingspercentage van 13 procent."

9 klassementsrenners, 4 sprinters, 2 klimmers en 1 heuvelspecialist

Favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard kosten 11 miljoen euro, voor Wout van Aert betaal je 10 miljoen, Mathieu van der Poel heb je voor 9 miljoen.



"Op basis van zijn vormpeil zou ik Mathieu van der Poel selecteren, maar ik zie maar 3 à 4 echte kansen voor de heuvelspecialisten in deze Tour. Daarom twijfel ik lichtjes", geeft Brett Luijs mee in Kopman.



Alles op de klassementsrenners dan maar? Luijs: "Om goed in Parijs te eindigen kom ik uit bij 9 klassementmannen, 4 sprinters, 2 klimmers en 1 heuvelspecialist."

Die hoef je niet meteen in te kopen. "Neen, voor de klassementsrenners zou ik tijdens de Tour de transfermarkt opgaan. Want er gaan sowieso renners vroegtijdig falen of moeten opgeven."



"Daarom begin je beter met 7 klassementsrenners en 6 sprinters aan de Tour", heeft Luijs uitgerekend.

Die sprinters hoeven geen pure sprinters te zijn. "Dan hebben we het over Fabio Jakobsen of Dylan Groenewegen", legt Sporza-specialist Hannes Tahon uit in Kopman.

"Ik zou in mijn ploeg ook opteren voor Biniam Girmay of Jasper Philipsen. Zij kunnen ook op een wat lastigere aankomst uit de voeten."



"En welke sprinter overleeft de bergen? Daar moet je ook goed over nadenken."