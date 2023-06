Luister naar Kopman want in een ideale wereld is je budget eindeloos, maar wij maken harde keuzes

Kopman

In een ideale wereld is je budget eindeloos, maar helaas, in Tourmanager moet je knopen doorhakken. Alles op de klassementsmannen of op de sprinters? Wie wordt de bergkoning en welke darkhorses schudt het panel uit z'n mouw? Ook renners Rune Herregodts en Alec Segaert geven hun tips.