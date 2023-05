Winnaar Sporza Giromanager kreeg Ben Crabbé stil in Blokken en had bijna perfect team: "11 renners uit top 13"

"Achteraf zei hij tegen mijn ouders dat ik 10 afleveringen had kunnen winnen. Dat zou me 10.000 euro opgeleverd hebben, nu moest ik vrede nemen met 250 euro."

Leroy Van Goethem behaalde 8 jaar geleden een monsterscore van 1.140 punten in de voorronde van zijn 1e Blokken-deelname. Maar in de finale kon hij met de tip "inloggen" het achterletterwoord "paswoord" niet achterhalen.

De startploeg van Leroy Van Goethem

"Dit is te zot voor woorden"

In de Sporza Giromanager hield Van Goethem wel het hoofd koel in de finale van de Giro.

"Ik heb zondagavond het klassement van de Wielermanager vaak gerefresht, omdat ik dacht dat ik wel eens heel dicht bij de eindzege zou kunnen komen."

Toen Van Goethem zag dat hij helemaal bovenaan prijkte, kon hij zijn geluk niet op. "Sinds zondagavond is mijn glimlach niet meer van mijn gezicht verdwenen. Ik heb meer dan 40.000 andere deelnemers verslagen, dat is te zot voor woorden."

Hoe kreeg Van Goethem dat voor mekaar? Want veel ervaring had hij nog niet.

"Het was mijn eerste deelname ooit aan de Wielermanager. Mijn collega Bjorn Nachtegaele had me gepusht om een ploegje aan te maken. Ik heb me heel goed ingelezen en de statistieken van de renners bestudeerd."

Uiteindelijk had Van Goethem 11 renners uit de top 13 van het eindklassement in zijn finaal team. "Enkel de Belgen De Plus en Van Wilder had ik niet."