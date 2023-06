Stijn Vreven moet KV Oostende snel weer naar het hoogste niveau brengen

Stijn Vreven was tot enkele jaren geleden een vaste waarde in de Belgische trainerscarrousel. Onder meer (Waasland-)Beveren, Beerschot, Lommel en Lokeren prijken op zijn curriculum vitae.



Afgelopen seizoen was Vreven in eigen gouw actief, bij Belisia Bilzen. "Ik ben hen dankbaar dat ze mij laten vertrekken naar Oostende", zegt de bijna 50-jarige ex-Rode Duivel.



"Dit was een kans die ik niet wou laten schieten. De club is ambitieus om meteen een gooi te doen naar de promotie. Het trainingscomplex en de accommodatie is hier ook indrukwekkend."



"Ik herinner mij van mijn periode als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen. Als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek."

Vreven tekende een contract voor onbepaalde duur.