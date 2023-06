Belgische boksers willen via Europese Spelen naar Parijs: "Krijg al kippenvel als ik erover spreek!"

Prof- of olympisch boksen

Dan moet Derieuw wel weer de klik maken, van prof- naar olympisch boksen. Want dat is niet hetzelfde. Om te beginnen de duur: 10x2 ronden versus 3 ronden van 3 minuten in het olympisch boksen.

“Dat is technischer en vooral veel sneller. Ik was altijd heel beweeglijk, maar mijn snelheid moest toch nog omhoog. En ik moet ook veel meer slagen uitdelen! In plaats van 1 of 2 harde.”

Nog een verschil: naar een profkamp wordt vaak maandenlang toegewerkt, tijdens een olympisch bokstoernooi zit er vaak maar 1 rustdag tussen de kampen. “Daar heb ik mijn leeftijd, 36 jaar, wel een beetje tegen. Maar we doen er alles aan om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Het is meer dan tien jaar geleden dat Derieuw nog een olympische kamp bokste. Nu keert ze terug en dat kan een voordeel zijn. “Ze hebben me nog niet kunnen analyseren. Ik ben een onbekende, dat is in mijn voordeel.”

(lees voort onder de foto)