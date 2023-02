Oshin Derieuw verovert WBA Intercontinental-titel bij de superlichtgewichten

Het was zaterdagavond in Ingelmunster voor Oshin Derieuw de 19e overwinning, de 7e voor het einde van de partij. Ze is nog steeds ongeslagen.

De 33-jarige Francia Elana Bravo maakte pas vorig jaar haar comeback. Ze stopte in 2015 na haar WBC-wereldtitel bij de pluimgewichten te hebben verloren. Vorig jaar won ze 4 kampen op rij.

Oshin Derieuw hoopt nu op een kamp voor een meer prestigieuze titel. De Britse Sandy Ryan bood haar al een gevecht om de Silver-riem aan. Ook een wereldtitelkamp tegen Chantelle Cameron, een andere Britse, behoort tot de mogelijkheden.