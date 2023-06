Nafi Thiam opgetogen over samenwerking met nieuwe coach: "Sneller dan gedacht aangepast"

"Heel goeie samenwerking met nieuwe coach"

"Wanneer je uit je comfortzone komt, heeft dat wat tijd nodig. Maar ik denk dat ik me snel aangepast heb, sneller dan ik had gedacht ook. Ik moet ook wat geduldig zijn. Dit is een transitiejaar. Onze doelen zijn meer op de lange termijn."

"Die samenwerking verloopt heel goed", zegt een zichtbaar ontspannen Nafi Thiam op de meerkamp in Ratingen, Duitsland. "We hebben de winter gebruikt om te trainen en ook om elkaar te leren kennen. Het was voor mij aanpassen aan een nieuwe manier van werken."

"Het WK, dat zien we dan wel. Ik focus nu op mezelf, dag per dag. Het zal een heel sterke competitie worden, met een deelnemersveld dat nog breder en sterk is dan vorig jaar. We maken elkaar allemaal beter. Dat is alleen maar positief."

"We proberen nog nieuwe dingen uit om het hogere niveau te halen dat ik wil bereiken. De meeting in Ratingen was alvast een heel goeie start om op voort te bouwen. Het was hoopgevend voor de rest van het seizoen."

Want ondanks een WK atletiek in augustus dit jaar is Thiam vooral met 2 dingen bezig: de Olympische Spelen van 2024 en een hoog puntentotaal neerzetten in wat nog rest van haar carrière. "We bouwen dat langzaam op en op dit moment verloopt alles goed", klinkt het.

Coach Michael Van der Plaetsen: "Nafi is zeer coachbaar"

Coach Michael Van der Plaetsen was dit weekend tevreden over de seizoensstart van zijn nieuwe pupil in Ratingen. "De loopnummers waren sterk en het springen ook, het werpen kon ietsje beter", maakt hij de beknopte analyse van de "vijfkamp" die Nafi Thiam deed in Duitsland.

"We zijn nu 2 maanden voor het WK en het ziet er goed uit. We hebben de voorbije periode vooral getraind, dit was de 1e keer met intensiteit van wedstrijdniveau. Dat is nu ook de focus voor de komende 2 maanden. Er kunnen zeker nog een paar procentjes bij."

Ook over de samenwerking met Thiam is Van der Plaetsen positief gestemd. "Het is soms wat zoeken. We doen het voorzichtig. Ik probeer Nafi daar ook in te betrekken. Zij weet immers perfect wat werkt voor haar en wat niet. Zo zoeken we het samen wat uit wat werkt en wat anders kan."

"Voorlopig loopt het goed, dit was een goeie start. Ik denk dat een nieuwe insteek, nieuwe perspectieven en een nieuwe focus haar ook deugd doen. Het is zeer aangenaam om met Nafi samen te werken. Ze is zeer coachbaar en weet waarmee ze bezig is."

Over de WK-ambities van Thiam blijft Van der Plaetsen wel op de vlakte. "Ik ga daar geen doelstellingen op plakken. Ik weet dat iedereen altijd grote prestaties verwacht van Nafi. Maar dit jaar staat vooral in het teken van tijd nemen en recupereren van de voorbije 2 jaar, die heel zwaar geweest zijn."