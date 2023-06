Thiam begint prima aan meerkampseizoen in Ratingen, Van der Plaetsen 4e op tienkamp

Thiam kwam in de buurt van haar persoonlijke records en liet in elk onderdeel de beste prestatie van alle deelnemers noteren, behalve op de 200 meter, waar ze de 4e tijd neerzette.

Nafi Thiam deed in Ratingen geen volledige zevenkamp, wel een geïmproviseerde vijfkamp. Geen hoogspringen of 800 meter voor haar, enkel 100 meter horden, kogelstoten, 200 meter, verspringen en speerwerpen.

Opsteker voor Thomas Van der Plaetsen

Nog in Ratingen heeft Thomas Van der Plaetsen zijn eerste tienkamp voltooid sinds hij zich blesseerde tijdens de olympische meerkamp van Tokio in 2021.

Van der Plaetsen einigde in Duitsland mooi 4e. Met 68,94 meter gooide hij op zijn 32e een persoonlijk record in het speerwerpen.



Met een totaalscore van 8.233 punten bleef Van der Plaetsen wel onder de limiet (8.460 punten) voor het WK. Het is afwachten of hij nog opgevist kan worden. Om opgenomen te worden in de kwalificatieranking moet Van der Plaetsen minstens 2 resultaten behalen in een tienkamp.