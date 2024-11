Triomfator Bart Aernouts looft onfortuinlijke Van Riel na Ironman in Mexico: "Wat een karakter"

Domper op zijn feestvreugde gisteren was de botsing van Marten Van Riel met een jong meisje. Aernouts ging zijn collega, die nog 7e eindigde, na afloop opzoeken in het ziekenhuis.



"Ik ken Marten goed en we verbleven sinds dinsdag samen in Mexico. We hebben samen toegeleefd naar deze Ironman."

Dus vond Aernouts het maar logisch dat hij Van Riel een hart onder de riem ging steken.



"Het moment dat ik de aanrijding zag gebeuren in de wedstrijd hoopte ik vooral dat alles oké was met hem en de mensen die erbij betrokken waren."



"Ik was dan ook heel blij dat ik Marten even later zag lopen in de wedstrijd. Dat getuigt van karakter. Want als zoiets in een wedstrijd gebeurt, is het moeilijk om door te zetten."