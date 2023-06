Baloise Trek Lions start niet meer in slotrit Ronde van België: "Al onze fietsen zijn gestolen"

"Afgelopen nacht werden wij het slachtoffer van een diefstal van onze fietsen en wielen. Jammer genoeg is het voor ons dus niet meer mogelijk om vandaag te starten", tweet Sven Nys.



Nys' team sliep in Holiday Inn Brussels Airport, net als Alpecin-Deceuninck, Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step. Ook de jury en de organisatie overnachtten in datzelfde hotel.





Baloise - Trek Lions reed in de Baloise Belgium Tour met de Belgen Dietmar Ledegen, Ward Huybs en Daan Mariën en de Nederlanders David Haverdings, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar.



Nieuwenhuis was de beste geklasseerde op de 31e plaats, op 14'22" van leider Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).