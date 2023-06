Van Granfondotopper tot koploper in Elfstedenronde, Olivier Godfroid beleeft droom: "Dankzij tips van Sven Nys"

"Had je me een jaar geleden gezegd dat ik ooit in de vroege vlucht van de Elfstedenronde zou zitten, dan had ik je voor gek verklaard." Olivier Godfroid moeten even met zijn ogen knipperen na zijn avonturen van de voorbije maanden. Tot zijn 23e was Godfroid voetballer, waarna hij zich omschoolde tot triatleet. Pas in de lente van 2020 legde hij zich volledig toe op het fietsen. Godfroid groeide uit tot een wereldtopper in Granfondo, een fietstocht voor cyclosportieven met tijdsregistratie. Zijn zeges in de vermaarde Granfondo's op de Mont Ventoux en op Mallorca leverden Godfroid op zijn 28e een profcontract op bij Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys.

In de Elfstedenronde heb ik 130 kilometer lang met kippenvel rondgereden. Olivier Godfroid (Baloise Trek Lions)

"Ik zou graag eens in de vroege vlucht zitten", zei ik op stage op Mallorca toen de ploeg in het begin van het seizoen naar mijn ambities vroeg.



Een doelstelling die Godfroid afgelopen zondag netjes afvinkte. In de Elfstedenronde reed hij 130 kilometer lang mee in de kopgroep. "130 kilometer lang kippenvel", beschrijft Godfroid zijn vlucht.

"Daaltips van Sven Nys, stuurtips van Van der Haar"

In zijn eerste koersmaanden ontdekte Godfroid wel dat profkoersen rijden op de weg iets helemaal anders is dan een Granfondo. "In een Granfondo rijd je heel lang aan hetzelfde tempo, maar in een wegkoers moet je 1 à 2 minuten superhard rijden op de sleutelmomenten."



"Mijn grootste werkpunt was de positionering. Je positie afdwingen in de aanloop naar een kasseistrook, hard optrekken na elke bocht... In een Granfondo moest ik dat nooit doen." Gelukkig heeft Godfroid met ploegmanager Sven Nys de ideale leermeester. "Hij gaf me tips om in een peloton te rijden, hoe ik mijn bochten moet nemen in een afdaling en wanneer en hoe je het best remt." "En dan vergeet ik nog de vele stuurtips van mijn ploegmakker Lars van der Haar."

