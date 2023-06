Yari Verschaeren praat over de zware tol van zijn blessure: "Op één moment valt alles weg"

Pijnlijke mededeling

In de wedstrijd tegen OH Leuven komt Yari Verschaeren ongelukkig neer op zijn linkerbeen. Het Anderlecht-talent schreeuwt het uit van de pijn en beseft meteen dat er hem slecht nieuws wacht.

"Ik kreeg heel wat berichtjes van spelers die het al eens meemaakten en weten hoe zwaar het is. Tissoudali (van KAA Gent, red.), Rits (van Club Brugge, red.), Lynen (van Union, red.)... Zij staken me allemaal een hart onder de riem. Daar wil ik ze graag nog eens voor bedanken."

"Ook Remco Evenepoel heeft me een bericht gestuurd, ja - hij is dan ook een supergoeie vriend. Ik steunde hem wanneer hij het moeilijk had met zijn blessures en nu is het omgekeerd. (lacht) Tweerichtingsverkeer, dus. Door die aanmoedigingen krijg je toch weer hoop."

Niks overhaasten

"De revalidatie loopt goed", aldus Verschaeren. "Ik zit op schema, maar wil tegelijk niks overhaasten. Liever een week of twee langer wachten dan met twijfels op het veld te staan. Ik wil voor honderd procent genezen zijn. En dat zal ook lukken, als ik me aan het plan hou."

Toekomst bij Anderlecht

Ondertussen speurt Anderlecht (noodgedwongen) wel naar een vervanger voor Verschaeren met het oog op komend seizoen.



Boezemt dat Verschaeren schrik in?

"Daar ben ik niet mee bezig", haalt hij de schouders op. "Mijn eerste doel is sterker terugkeren. Weet je, in een ploeg als Anderlecht heb je elk seizoen te maken met concurrentie. Het is onmogelijk om zeker te zijn van je plaats. En dus zal ik opnieuw moeten bewijzen dat ik de beste ben op mijn positie."

Want Verschaeren maakt duidelijk - ondanks dat zijn contract afloopt in 2024 - dat zijn toekomst bij Anderlecht ligt.

"Het is sowieso de intentie van de club om mij hier te houden. Binnenkort zullen we praten over een nieuwe overeenkomst. En ik denk dat we er allebei goed instaan. Zowel voor mij als voor Anderlecht zou het geen slechte optie zijn dat ik blijf. Ik heb hier nog dingen te bewijzen."