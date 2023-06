Vegas Golden Knights winnen voor de eerste keer in hun nog jonge bestaan de Stanley Cup

Hoewel het team nog jong is, was het niet de 1e titelfinale voor de Vegas Golden Knights. Het team uit Las Vegas verbaasde in 2018 al vriend en vijand door in haar eerste NHL-seizoen meteen de finale te halen. Daarin verloren de Golden Knights destijds wel kansloos van de Washington Capitals.

De voorbije jaren is de club gegroeid en is ook de belangstelling voor ijshockey mondjesmaat toegenomen in de gokstad. Enkele dagen geleden vulden 10.000 fans van de Golden Knights nog een baseballstadion om te supporteren toen hun ploeg de 4e match van de finale speelde in Florida.

Vannacht kreeg het team voor eigen volk de kans om het af te maken in de 5e finalewedstrijd en die grepen de Golden Knights met beide handen. De Panthers uit Florida kregen een 9-3 om de oren in Las Vegas en zo mogen de Golden Knights voor het eerst de felbegeerde Stanley Cup in hun prijzenkast zetten.

Vegas kapitein-Mark Stone was de uitblinker met een hattrick, maar de MVP-trofee van de finale was voor zijn ploegmaat Jonathan Marchessault. De Canadees was er al bij toen de Golden Knights in hun debuutseizoen de finale speelden en was dit jaar goed voor 13 goals in de play-offs.