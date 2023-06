Doku wil na blessures belangrijker zijn bij Rode Duivels: "Ik ben weer de echte Jérémy"

Er is dus vooral mentaal iets veranderd bij Doku. De schrik om voluit te gaan in een sprint en opnieuw in de lappenmand te belanden is weg.

Alaba en de rest

Ook met de nieuwe coach klikt het goed. "Ik denk wel dat Tedesco me graag heeft", laat Jérémy Doku optekenen. "Zijn speelstijl staat me ook aan. Ik weet alleen nog niet of hij me liefst op links of op rechts wil uitspelen."

En ook of hij een kans zal krijgen tegen Oostenrijk weet hij nog niet. "Ik kan niet in het hoofd van de coach kijken", zegt hij daarover. "Maar ik zal ervoor zorgen dat hij niet om me heen kan."

Doku moet dus nog een paar zaken uitvogelen. En de jonge winger heeft ook nog wel wat ander voorbereidingswerk voor zaterdag. Als hem gevraagd wordt wat hij weet over het team van Oostenrijk, is zijn antwoord vrij kort.

"Ik ken enkel David Alaba", geeft hij toe. Even later schiet de naam van Kevin Danso hem ook nog te binnen. "Maar ik focus me niet op de tegenstander", besluit hij. "We moeten vooral focussen op onze eigen prestatie."