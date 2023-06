Thomas De Gendt zegt zelf af voor de Tour en gaat van Semmerzake naar Calpe fietsen

Op zijn 36e wou Thomas De Gendt nog een 10e en tegelijk laatste keer zijn rugnummer opspelden in de Tour de France.

Maar De Gendt, die in Parijs-Nice uitviel met een breuk in zijn hand, voelde de voorbije weken dat een Tour-ticket bemachtigen een lastige klus zou worden.

Zondagavond, na zijn opgave in de slotrit van de Dauphiné, belde De Gendt zelf naar Kurt Van de Wouwer. De Gendt vertelde de sportief manager van Lotto-Dstny dat hij zijn naam mag schrappen uit de voorselectie voor de Tour.

"Ik was niet geschrokken van dat telefoontje", vertelt Van de Wouwer. "Ik voelde het aankomen."

"Het is een logisch gevolg van alles wat Thomas dit seizoen al tegengekomen is. We hebben in de Tour een De Gendt nodig die 100 procent is en momenteel is hij dat niet."