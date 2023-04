Breukje in hand houdt Thomas De Gendt nog wat langer uit koers

De Gendt was out met kneuzingen aan zijn kuit en hand, maar pas recentelijk werd ook een breukje ontdekt. Daardoor zal hij nog een tijdje langer out zijn.



"Het gaat om een niet-verplaatste breuk die goed geneest", klinkt het bij de Belgische formatie. Het barstje hindert hem evenwel nog altijd.



De Gendt draagt een brace ter bescherming, maar kan al voorzichtig trainen. "Verwacht wordt dat hij klaar is voor competitie tegen de Ronde van Romandië."



De Gendt kon na zijn val in Parijs-Nice niet van start gaan in de Ronde van Catalonië, naar eigen zeggen zijn "favoriete koers".