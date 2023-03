Thomas De Gendt moet passen voor Ronde van Catalonië: "Zeer verdrietig, want favoriete koers"

"Bijna tijd voor mijn favoriete koers van het jaar met de Ronde van Catalonië. Maar helaas kan ik niet aan de start verschijnen door complicaties na val in Parijs-Nice", schrijft De Gendt op Twitter.

"Ik ben erg verdrietig dat ik een voor mij zeer succesvolle koers moet missen."

De Gendt geeft zelf aan dat zijn ploeg later met een update zal komen over zijn medische toestand.

Thomas De Gendt won in het verleden vijf ritten in de Ronde van Catalonië. De renner veroorzaakte vorige week een valpartij in Parijs-Nice en haalde zelf het einde van rit zeven niet.

Een week geleden schreef hij daarover op Twitter: "Ik was vergeten hoeveel pijn een valpartij doet. Mijn laatste valpartij die ik me herinner was in 2018. Ik moest toen zelfs aan onze buschauffeur vragen hoe andere renners hun wondes schoonmaken in de douche."