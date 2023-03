Thomas De Gendt verlaat Parijs-Nice met schaafwonden na val: "Sorry iedereen, het was mijn fout"

De Gendt gaf na de wedstrijd verduidelijking op Twitter: "Ik raakte het achterwiel van Sanchez. Ik wil me verontschuldigen aan de renners die ik in mijn val meenam, het was mijn fout."

Skjelmose, die door de val een mooi klassement in rook zag opgaan, neemt het De Gendt niet kwalijk. "Shit happens! Hopelijk is alles in orde."

De Gendt blijkt na onderzoek, net als Skjelmose, vooral last van schaafwonden en hier en daar wat kneuzingen te hebben. Hij keert een dagje vroeger dan zijn ploegmaats bij Lotto-Dstny terug naar België om zich hier opnieuw te laten onderzoeken.