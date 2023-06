Docu toont hoe moeilijk Clijsters het had als tennissende mama: "Ik krijg het thuis niet geregeld"

"Willen? Er is een verschil tussen willen en kunnen. Het liefst van al zou ik elke dag tennissen. En elke dag 2, 3 of 4 uur aan mijn conditie werken, maar dat gaat niet. Wat moet ik doen? Ik krijg het thuis niet geregeld."

Wanneer ze haar vragen om fitter te raken, neemt de frustratie toe. "Je kan dat gemakkelijk zeggen, maar ik heb drie kinderen thuis. Dat is de reden waarom ik niet kon komen trainen, het is te druk geweest met huiswerk maken."

Als de coaches bij Kim Clijsters polsen naar haar plan, spat de radeloosheid ervan af. "Sorry, er is geen plan. Wat kan ik zeggen?", stamelt ze.

Kim Clijsters (40), ooit nummer 1 in de tenniswereld, kondigt in 2019 het praktisch onmogelijke aan: een comeback op het hoogste niveau. Op dat moment is ze 36 jaar en moeder van drie kinderen.

Na zeven jaar stilte neemt ze haar racket opnieuw op en doet een gooi naar een derde topsportcarrière.

Een van korte duur, want net toen de "Kimback" resultaten begon op te leveren, sloeg het noodlot toe. Een knieblessure vertraagde het proces en de coronapandemie legde het plan volledig stil. Op 12 april 2022 hing ze haar tennisracket definitief aan de haak.

De enige constante doorheen de woelige comeback: de camera’s. In de documentaire "Kim Clijsters: come back home" kijkt u mee over de schouder van de voormalige kampioene tijdens elke stap in haar parcours.