De Bruyne grapt voor CL-finale: "Liefde op eerste gezicht met Haaland? Ben gelukkig met mijn vrouw"

"Ik ben hier al lang en heb afgelopen jaren veel mooie dingen meegemaakt", opent Kevin De Bruyne zijn persbabbel daags voor de Champions League-finale. "Maar dit winnen zou geweldig zijn voor de spelers, de fans en de club."

De Rode Duivel is dan ook vastberaden dat zijn ploeg de titel wil winnen. "Als speler is het een van de mooiste prijzen uit je carrière."

Maar dan moet City zijn lessen wel geleerd hebben uit de verloren finale tegen Chelsea in 2021. "Wij waren toen niet goed genoeg", vertelt KDB. "Maar ik koester vooral de goede momenten, de slechte moet je gewoon accepteren."

"Ons speelschema is ook anders als toen. Twee jaar geleden lagen we twee weken stil in aanloop naar de finale. Vorige week speelden we nog tegen Manchester United in de FA Cup."