Van elke eersteklasser 1 statistiek: waarin blonk jouw favoriete ploeg uit afgelopen seizoen?

De ontknoping van het voetbalseizoen 2022-2023 deed heel wat stof opwaaien, maar nu dat stof gaan liggen is, blikken we een laatste keer terug op de prestaties van alle teams. Wie waren per ploeg de uitschieters? Waar was jouw favoriete club het beste (of juist het slechtste) in? Een overzicht, met dank aan statistiekenbureau Opta.

Algemeen



Voor de 2e keer in de geschiedenis werden er meer dan 1000 doelpunten gescoord in de Jupiler Pro League, 1006 goals om precies te zijn. Van alle Europese competities van enig belang vielen er enkel in de Premier League (1084) en Ligue 1 (1064) meer goals, maar daar waren ook meer wedstrijden.

1. Antwerp



Antwerp sluit het seizoen af met een titel én een beker, vooral dan dankzij zijn verdediging. Niemand incasseerde minder goals dan Antwerp (34). Doelman Jean Butez behaalde 20 clean sheets, een evenaring van het record van Eiji Kawashima (Standard) in 2014.

2. Racing Genk

De 24 assists van Mike Trésor zijn er 6 meer dan eender wie in de beste 10 Europese competities. In de Belgische competitie deed niemand ooit beter sinds er statistieken over assists worden bijgehouden.

Mike Trésor

3. Union

Simon Adingra en Victor Boniface waren de meest succesvolle combinatie in de Jupiler Pro League. Adingra scoorde 5 keer op assist van Boniface, Boniface 3 keer op assist van Adingra.

4. Club Brugge

Ondanks een op papier minder seizoen was Hans Vanaken opnieuw de draaischijf van Club Brugge. Met 1655 heeft hij veruit de meeste passes achter zijn naam staan. Enkel bij Sven Kums (AA Gent), Patrik Hrosovosky (Genk) en Marco Ilaimaharitra (Charleroi) kwamen de passes vaker aan.

5. AA Gent

Topschutter Hugo Cuypers (de eerste Belg sinds Lukaku in 2010) en Gift Orban trokken veel aandacht naar zich toe, maar ook defensief was er bij Gent een uitblinker: Kamil Piatkowski had gemiddeld de meeste intercepties per match: 3,2.

Balveroveraar Kamil Piatkowski.

6. Cercle Brugge

Het onvermoeibare pressievoetbal van Cercle Brugge werd al vaak bewierookt en blijkt ook uit de statistieken. Zo veroverden de spelers van de vereniging 469 keer de bal hoog op het veld, meer dan 100 keer meer dan de nummer 2 op de lijst. Cercle gunde zijn tegenstander ook het minst lang van alle teams de bal. Gemiddeld brak Cercle de aanval af vóór de tegenstander aan 9 passes kwam.

7. Standard

De wederopstanding van Standard ging niet alleen gepaard met heel wat extra strijdlust, maar blijkbaar ook met heel wat geslaagde acties. Geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League kan meer geslaagde dribbels voorleggen dan Standard: 418 ofwel 46 meer dan nummer 2 Genk.

8. Westerlo

Geen enkele ploeg liet meer doelpogingen toe dan Westerlo, maar toch behoort een van hun verdedigers tot de uitschieters: Maxime De Cuyper raakte van iedereen in de Jupiler Pro League het vaakst de bal (3092). Hij was ook de verdediger die het vaakst betrokken was bij de doelpunten (9 goals en 7 assists) en betrokkenheid bij doelpogingen (34 schoten op doel, 54 kansen gecreëerd).

9. Charleroi

Geen enkele ploeg won meer punten nadat het op een achterstand was gekomen. Charleroi kon nog 6 keer winnen in matchen waarin het zelf de openingsgoal niet had gemaakt. In totaal leverde het de jongens van Mazzu 20 punten op.

10. OH Leuven

Mario Gonzalez is erin geslaagd om als invaller zowel 3 keer (tegen Zulte Waregem) als 2 keer (tegen Charleroi) te scoren.

Mario Gonzalez scoorde een hattrick als invaller.

11. Anderlecht

De transfer van Jan Vertonghen leverde dan wel geen trofee of Europees ticket op voor Anderlecht, toch bewees de Rode Duivel sportief nog altijd een meerwaarde te zijn. Niemand won meer duels dan de verdediger: 68,4% ofwel aanzienlijk meer dan nummer 2 Joseph Okumu (AA Gent).

12. STVV

De speler die het meest van goudwaarde was voor zijn ploeg? Gianni Bruno. Bruno had in 54,1% van de goals van STVV een belangrijk aandeel, (18 goals en 2 assists). Slechts 2 andere spelers (Hugo Cuypers en Marius Mouandilmadji) halen meer dan 40%.

13. KV Mechelen

Het middenveld van KV Mechelen heeft dit seizoen vaak het verschil gemaakt. Van alle 18 eersteklasseclubs scoorde KVM het vaakst van buiten het strafschopgebied, namelijk 13 keer. Dat heeft het voornamelijk te danken aan het duo Geoffry Hairemans en Rob Schoofs.

Geoffry Hairemans na een van zijn afstandsgoals.

14. KV Kortrijk

Niet echt het meest memorabele seizoen uit de geschiedenis van KV Kortrijk. Misschien kwam het wel omdat het de meeste overtredingen van alle JPL-teams moest incasseren: 436. Verdediger Tsuyoshi Watanabe is de enige veldspeler die alle minuten heeft meegedaan.

15. Eupen

Eupen had uiteindelijk één punt overschot om zich te handhaven. Dat is wellicht de verdienste omdat de ploeg er altijd is in blijven geloven. Door een ommekeer in de laatste 15 minuten kon Eupen maar liefst 13 punten binnenhalen.

16. Oostende

De degradatie van KV Oostende was misschien wel te wijten aan de doelmannen, zo laten de statistieken toch suggereren. Guillaume Hubert en Dillon Phillips verdeelden het voorbije seizoen de matchen onder elkaar. Terwijl Hubert 3 fouten maakte die tot een goal leidden (enkel Mignolet - die vaker speelde - doet slechter), had Phillips het laagste reddingspercentage (46,6%) van alle keepers die meer dan een handvol matchen gespeeld hebben.

17. Zulte Waregem

Alieu Fadera was een van de weinige uitblinkers bij Zulte Waregem. Niemand won meer duels in de Belgische competitie (9,6) dan de Gambiaan.

18. Seraing

De minste clean sheets (1) en de slechtste accuraatheid bij de afwerking (amper 40,9% van de schoten belandden op doel): als je zowel defensief als offensief onder de maat presteert, dan is de degradatie onafwendbaar.